POL-OH: Tiefstehende Sonne löst schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck aus

Am Sonntag, den 10.10.2021, gg. 08.15 Uhr, befuhr ein Wohnmobil den oben angegebenen Streckenabschnitt. Aufgrund der aufgehenden und tiefstehenden Sonne musste der Fahrer des Wohnmobils seine Geschwindigkeit stark reduzieren. Der Fahrer wurde so stark geblendet, dass dieser sich entschied auf den dortigen Standstreifen zu fahren. Der nachfolgende Fahrzeugführer aus dem Landkreis Alzey-Worms erkannte die Situation und bremste seinen Pkw ab. Die dahinterfahrende 84-jährige Fahrzeugführerin aus dem Main-Taunus-Kreis konnte ihren VW Jetta nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Pkw auf. Im weiteren Verlauf erkannten drei Fahrzeugführer den Auffahrunfall zu spät und fuhren ebenfalls ineinander. Die 84-jährige Fahrzeugführerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste aus diese durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt 6 Personen verletzt, davon drei schwer und drei leicht. Die Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht, wobei die 84-jährige Frau per Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Gießen geflogen worden.

Zur Versorgung und ärztlicher Behandlung der verletzten Personen, waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz. Aufgrund der Trümmerteile und auslaufenden Betriebsstoffe, wurde die Autobahnmeisterei Alsfeld alarmiert.

Die Bundesautobahn musste ab der Anschlussstelle Alsfeld-Ost für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 7 Kilometer. Eine Umleitungsstrecke für den fließenden Verkehr wurde eingerichtet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

Als allgemeine Information für die Verkehrsteilnehmer ist zu sagen, dass sich ab Herbst die Licht- und Sichtverhältnisse ändern. Es ist aktuell mit einer tiefstehenden Sonne zu rechnen, so dass es dringend geboten ist, die Geschwindigkeit den Licht-und Sichtverhältnissen anzupassen.

