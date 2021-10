Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Lauterbach (ots)

Schlitz

Geparktes Fzg. angefahren/Verursacher geflüchtet

Bereits am Donnerstag, 07.10.2021, bemerkte ein 35-jähriger Iraner aus Schlitz, dass sein geparkter Mini im Bereich des vorderen Stoßfängers angefahren wurde. Das Fzg. hatte er in Schlitz-Queck, vor der Itelsgasse 6 abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Ereigniszeitpunkt konnte der 35-jährige nicht genau eingrenzen. Hinweise zum Verursacher erbittet der Polizei Posten Schlitz unter Tel.: 06642/609990 oder jede andere Polizeidienststelle.

Lauterbach

Vorfahrtsverletzung endet mit Personenschaden

Am Samstag, den 09.10.2021, gg. 12:05 Uhr, befuhr eine 26-jährige aus Wartenberg mit ihrem Golf die Bleichstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Einmündung zur Bahnhofstraße wollte sie in diese einbiegen, übersah aber den von links kommenden Opel Astra eines 46-jährigen aus Schlitz. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fzg. Hierbei wurde die 71-jährige Beifahrerin des Schlitzers leicht verletzt. Durch einen vor Ort entsandten RTW wurde sie vorsorglich in Eichhofkrankenhaus verbracht. An den beiden Fzg. entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000EUR.

Schotten

Unter Alkoholeinfluss gg. Brückengeländer

Am frühen Samstagmorgen, gg. 04:55 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Schottener mit seinem PKW Seat den Kreisel der B 276 auf Höhe der Vogelsbergstraße. Er verließ den Kreisel in Fahrtrichtung Rudingshain. Hierbei kam er aufgrund erheblichem Alkoholgenusses nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Es entstand hierbei ein Gesamtschaden von etwa 5000EUR. Bei dem 19-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und von seinem Führerschein kann er sich für geraume Zeit verabschieden.

