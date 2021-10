Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Nachtrag zur Erstmeldung "Gestürzter Motorradfahrer"

Poppenhausen (ots)

Am 09.10.2021 gg. 20:30 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Fulda die K 160 von Abtsroda in Richtung Gersfeld. Aufgrund ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die K 160 ist derzeit aufgrund einer Baustelle im dortigen Streckenabschnitt gesperrt. Am Roller entstand Totalschaden. Zwecks Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

