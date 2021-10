Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstagnachmittag (09.10.21) , gg. 14.45 Uhr, kam es in der Wippershainer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Elektroroller und einem VW Passat. Dabei wurden der 14-jährige Fahrer des Rollers und sein 15-jähriger Mitfahrer, beide aus Bad Hersfeld, an den Gliedmaßen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von EUR1.600,-.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Neumann, PHK (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell