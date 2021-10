Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fulda (ots)

Am Samstag, 09.10.2021, ereignete sich um 23:43 Uhr in Künzell im Akazienweg ein Verkehrsunfall, der einen Sachschaden in Höhe von 15000 Euro zur Folge hatte. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi. Der Audi wurde ein Stück nach vorne und zur Seite gegen einen Zaun geschoben, der Mercedes drehte sich und kam quer zur Fahrbahn am Audi zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Da der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell