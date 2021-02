Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Einbruch in PKW

Zwischen Mittwoch, 24. Februar 2021, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 25. Februar 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Gimpelstraße zu einem Einbruch in einen PKW. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem braunen VW Caddy. Dieser war auf einem Hof eines Mehrfamilienhauses abgestellt. In dem PKW wurde versucht, das festeingebaute Navigationssystem zu entwenden. Weiterhin wurden unter anderem eine Kofferraumabdeckung und eine Sonnenbrille entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell