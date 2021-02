Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Dienstag, 23. Februar 2021, 16.50 Uhr und Mittwoch, 24. Februar 2021, 09.00 Uhr kam es in der Bakumer Straße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach gewaltsam in eine dortige Lagerhalle ein und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Brand in einem Wohnhaus

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, kam es gegen 12.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Burgstraße zu einem Brand. Anwohner bemerkten einen ausgelösten Rauchmelder. Die Feuerwehr Vechta rückte mit 26 Einsatzkräften aus und stellte fest, dass Papiermüll Feuer gefangen hatte. Durch das schnelle Eingreifen entstand lediglich geringer Sachschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, wurde um 19.25 Uhr an 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf dem Bergweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 22. Februar 2021, 11.00 Uhr und Mittwoch, 24. Februar 2021, 13.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz im Schnepfenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Volvo V40. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, kam es gegen 15.15 Uhr auf der Straße Campermoor zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer kollidierte in einem Kurvenbereich mit dem Lkw eines 43-jährigen Mazedoniers. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Der Lkw des 43-jährigen drohte in der Folge in den dortigen Graben zu rutschen. Daher wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr Vörden abgesichert. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde ein Abschleppkran eingesetzt und die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell