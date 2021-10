Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Wildeck (ots)

In der Zeit vom 04.10.2021, 12.00 Uhr bis 05.10.2021,10.00 Uhr kam es in Wildeck/Raßdorf auf der L 3251 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug, im angegebenen Tatzeitraum, die L3251 von Hönebach kommend in Richtung Bosserode. Im Bereich des Abzweiges zur K62/Raßdorf, kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Verkehrszeichen/Wegweiser inklusive der Pfosten und Bodenhülsen. Der Schaden beträgt ca.400 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ist flüchtig. Die Mitteilung kam von der Straßenmeisterei Rotenburg, die den Schaden im Rahmen einer Streckenkontrolle festgestellt hatte. Hinweise an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

