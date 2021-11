Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Polizeibericht Nr. 320 vom heutigen Tag

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle:

Erkelenz - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Dienstag, den 16. November 2021, gegen 16:07 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Mönchengladbach den Zubringer zur L 19, aus Richtung B 57 kommend, in Richtung L 19. An der Einmündung L 19 / Zubringer wollte er nach links in die L 19 abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 52-jährige Führerin eines Kleinbusses mit 4 Insassen die L 19, aus Richtung Xantener Allee, in Richtung Oerath.An der Einmündung L 19 / Zubringer kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Kleinbus umkippte und auf die linke Seite stürzte. Eine Person im Kleinbus wurde eingeklemmt. Der vor Ort eingesetzte Rettungsdienst konnte die eingeklemmte Person aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber zu einer Klinik nach Aachen verbracht. Zwei weitere Personen wurden schwer, sowie drei Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht für keine Person mehr Lebensgefahr. Der Lkw wurde durch die Kollision stark beschädigt. Am Kleinbus entstand vermutlich Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Zubringer war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

