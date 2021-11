Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Ein Mann aus Übach-Palenberg wurde am Freitag, 12. November, gegen 19.25 Uhr, an der Straße In der Schley durch einen unbekannten Angreifer verletzt. Der Übach-Palenberger schilderte, dass er, nachdem er gerade seine Autotür geschlossen hatte, unvermittelt von hinten mit Pfefferspray und einem harten Gegenstand angegriffen wurde. Hierbei schlug der Täter mehrfach auf den Mann ein, welcher daraufhin um Hilfe rief. Kurz darauf ließ er wieder vom Übach-Palenberger ab und flüchtete.

Laut Beschreibung handelte es sich bei dem Angreifer um einen Mann mit normaler Statur und etwa 175 Zentimetern Körpergröße. Er trug eine schwarze Mütze, einen Mundschutz und war schwarz gekleidet.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht auch die Möglichkeit, Hinweise online über das entsprechende Portal der Polizei einzureichen: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

