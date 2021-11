Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Geilenkirchen (ots)

Im Eingangsbereich des Einkaufszentrums an der Straße Theodor-Heuss-Ring schlugen und traten zwei bislang unbekannte Täter auf einen 28-jährigen Geilenkirchener ein. Durch den Angriff wurde der Mann leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Tat ereignete sich am Freitag, 12. November, zwischen 18.45 Uhr und 18.50 Uhr. Einer der Täter war etwa 185 bis 190 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt und trug eine Jacke, die oben blau und unten schwarz war. Er sprach Deutsch. Die zweite Person war kleiner als der erste Täter, ebenfalls etwa 40 Jahre alt und schwarz gekleidet. Beide flüchteten fußläufig in den Wurmauen Park. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Flüchtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können sie über die Internetseite der Polizei Heinsberg ebenfalls online Hinweise geben. Der direkte Link lautet: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

