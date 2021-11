Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Papiercontainer angezündet

Heinsberg-Grebben (ots)

Gegen 19.35 Uhr am Montag (15. November) zündeten unbekannte Täter einen Papiercontainer an, der auf einem Gelände an der Karl-Arnold-Straße stand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell