Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frontscheiben mehrerer Pkw beschädigt

Heinsberg (ots)

Die Frontscheibe dreier Pkw, die auf einem Parkplatz am Bahnhof, Industriestraße, parkten, sind durch unbekannte Täter beschädigt worden. Offenbar wurden sie durch Steinwürfe beschädigt. Die Tatzeit lag zwischen 15 Uhr am Freitag (12. November) und 8.30 Uhr am Montag (15. November).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell