Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Golfclub

Wegberg-Merbeck (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag (13. November) auf Sonntag (14. November) in die Räumlichkeiten eines Golfclubs an der Arsbecker Straße ein und entwendeten Bargeld. Auch in einen dazugehörigen Verkaufsladen für Golfzubehör wurde im gleichen Zeitraum eingebrochen. Hieraus entwendeten die Täter ebenfalls Bargeld sowie Golfbälle.

