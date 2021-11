Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wegberg-Harbeck (ots)

Am Niersweg sind unbekannte Täter am Samstag, 13. November, zwischen 12.30 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Sie durchsuchten diverse Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

