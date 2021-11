Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Garage

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Ein 32-jähriger Mann aus Geilenkirchen musste am Sonntagnachmittag (14. November) feststellen, dass unbekannte Täter einen Fernseher aus einer Garage an der Straße In der Schley entwendet hatten. Ein genauer Tatzeitraum ist unklar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell