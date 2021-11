Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mann von Unbekannten attackiert

Am Mittwoch sollen zwei Männer in Göppingen auf einen 30-Jährigen losgegangen sein.



Kurz nach 12 Uhr ging der 30-Jährige in der Unterführung von den Gleisen zum Bahnhofsgebäude. Dort wurde er von zwei Männern angesprochen. Diese beleidigten ihn wohl sofort und einer der Beiden soll ihn noch mit einem Messer bedroht haben. Zwischen den Männern entwickelte sich ein Gerangel. Dabei soll einer der Unbekannten dem aus Nigeria stammenden 30-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Als die Unbekannten davon Wind bekamen, versuchten sie zu flüchten. Dem 30-Jährigen gelang es zunächst, einen der beiden Angreifer festzuhalten. Daraufhin soll der Zweite erneut auf den 30-Jährigen eingeschlagen haben. Weiteren Zeugen gelang es schließlich, die Parteien auseinander zu halten. Daraufhin rannten die Angreifer weg. Auch der 30-Jährige ging weiter. Ihn traf eine Polizeistreife wenige Minuten später in der Willi-Bleicher-Straße und erfuhr, was passiert war. Die Polizei suchte nach den unbekannten Angreifern. Die blieben jedoch bislang verschwunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Angreifern geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden. Die Ermittler prüfen auch, ob der Vorfall möglicherweise auch einen fremdenfeindlichen Hintergrund gehabt haben könnte.

Einer der Angreifer soll etwa 1,85 m groß und athletisch gewesen sein. Er hatte eine Glatze mit einer Tätowierung am Hinterkopf und Tätowierungen an den Handrücken. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Der zweite Mann soll etwa 1,75 m groß gewesen sein und hatte wohl südeuropäisches Aussehen. Er hatte einen Vollbart und trug eine schwarze Wintermütze. Bekleidet war er mit einer braunen Wildlederjacke und blauen Jeans.

