POL-UL: (GP) Göppingen - Sechs schwer Verletzte nach Unfall

Zu geringer Abstand führte am Mittwoch zu einem Unfall in Göppingen.

Ein 35-Jähriger Ford-Fahrer fuhr gegen 18.30 Uhr in der Schlater Straße in Richtung Ursenwang. Auf Höhe einer Firma musste er bremsen. Ein 67-jähriger Fußgänger stand mitten auf der Straße und wollte die Fahrbahn überqueren. Hinter dem Ford fuhr ein Hyundai. Dessen 61-jähriger Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Ford in das Heck.

Durch den Aufprall erlitten der Ford-Fahrer, seine Beifahrerin und die drei Kinder im Alter zwischen 1 und 11 Jahren schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Der Fußgänger blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 20.000 Euro.

Tipp der Polizei: Abstand halten! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und ein Auffahren zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (Halber Tachoabstand). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Auf Außerortsstraßen sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt.

Die Polizei informiert: Im Jahr 2020 waren im Landkreis Göppingen 75 Fußgänger an Unfällen beteiligt. Bei der Teilnahme am Straßenverkehr sollen Fußgänger bei Nacht gut zu erkennen sein und vorhandene, gut ausgeleuchtete Fußgängerüberwege und Fußgängerfurten benutzen.

