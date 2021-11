Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Freiwildgehege

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Freiwildgehege einer Schule an der Parkstraße beschädigten unbekannte Täter zwischen Samstag, 13. November, 13 Uhr, und Montag, 15. November, 10.30 Uhr, zwei an einem Zaun angebrachte Schilder, indem sie diese mit schwarzer Farbe besprühten. Auch der Schnabel einer Gans, welche sich hinter dem Zaun befand, wies schwarze Farbe auf.

