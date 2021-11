Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruchsversuch gestört

Erkelenz (ots)

Gegen 5.45 Uhr am Sonntag (14. November) bemerkte der Bewohner eines Hauses an der Tenholter Straße zwei dunkel gekleidete Personen, die versuchten, über den Lichtschacht in den Keller des Hauses einzudringen. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie fußläufig in Richtung Innenstadt. Dabei ließen sie ein Tatwerkzeug zurück. Einer der Täter verlor außerdem offenbar seinen Mund-Nasen-Schutz. Die Gegenstände wurden sichergestellt und werden nun auf Spuren ausgewertet. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Auch online können Hinweise über das dafür vorgesehene Portal der Polizei weitergegeben werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

