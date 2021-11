Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Windschutzscheibe während der Fahrt beschädigt

Wassenberg-Myhl (ots)

Eine bisher unbekannte Person ließ am Freitag, 12. November, gegen 7.10 Uhr, einen Gegenstand von einer Brücke, welche von Gerderath nach Myhl führt, auf die B221 fallen. Die Windschutzscheibe eines fahrenden Pkw wurde dadurch deutlich auf der Fahrerseite beschädigt. Zu einem Unfall kam es in der Folge glücklicherweise nicht. Der Fahrer des beschädigten Pkw schilderte gegenüber der Polizei, dass die unbekannte Person mit einem Hund und einem blinkenden weißen Licht unterwegs war. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Hinweise auch online über das Hinweisportal der Polizei eingereicht werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

