Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Straßenverkehrsgefährdung - Brennendes Kissen - Arbeitsunfall - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Fahrzeug übersehen - 4000 Euro Sachschaden

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 40-Jährige am Dienstagmittag mit ihrem VW-Polo verursachte, als sie gegen 12.30 Uhr beim Abbiegen, von der Laugengasse in die Hauptstraße, einen VW-Multivan eines 44-Jährigen übersah.

Aalen: Unfall beim Rückwärtsfahren

In der Friedrichstraße kam es am Dienstag um 11:20 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstand. Als ein 55-jähriger VW-Fahrer rückwärts aus einem Parkplatz auf Höhe eines dortigen Hotels fuhr, übersah er eine 22-Jährige BMW Fahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Gegen 23 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Audi-A6 die Johann-Gottfried-Pahl-Straße in Richtung Hochbrücke. Aufgrund Unachtsamkeit übersah er einen von der Schubartstraße kommenden PKW, wodurch es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Aalen: Brennendes Kissen

Am Mittwoch gegen 00:30 Uhr setzten bislang Unbekannte ein Sitzkissen vor einer Terrassentür in der Wiener Straße in Brand. Durch die Hitzeentwicklung zersprang die Scheibe der Terrassentür. Beim Löschversuch zogen sich der 28-Jährige Mieter sowie die 25-Jährige Mieterin leichte Brandverletzungen zu. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Heubach: Beim Ausparken beschädigt

Beim Ausparken ihres Mercedes beschädigte eine 30-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr einen am Postplatz abgestellten BMW eines 37-Jährigen. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit 3 beteiligte Fahrzeuge

Am Montagmittag gegen 13 Uhr kam es auf der B298 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund Gegenverkehr musste ein 41-Jähriger VW-Golf Fahrer, beim Abbiegen in einen Parkplatz, auf der Mutlanger Straße warten. Der dahinterfahrende 27-jährige VW-Caddy Fahrer erkannte die Situation zu spät, sodass es zum Auffahrunfall kam. Da auch ein 80-jährigen Fahrer eines Daimler-Benz nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr er wiederrum auf den VW-Caddy und den VW-Golf auf. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Dienstag ereignete sich auf der L 1159, zwischen Rechenberg und Straßdorf ein Auffahrunfall, als ein 22-jähriger Opel-Fahrer aufgrund eines abbiegenden PKW anhalten musste. Ein 50-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem VW-Touran auf den Opel auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Rücksichtslos auf der B298 unterwegs

Am Mittwoch, 12.01.22, gegen 13:40 Uhr, befuhr ein Mitsubishi Fahrer die B298 aus Richtung Spraitbach kommend. Hierbei bedrängte er einen 52-Jährigen PKW Fahrer durch dichtes und aggressives Auffahren. Kurz nach einer Tankstelle, auf Höhe der Haselbachtalbrücke, überholte der Mitsubishi-Fahrer dann trotz Gegenverkehr. Durch diese Verhalten kam es zu einer erheblichen Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer. Diese Fahrweise wiederholte der Mitsubishi-Lenker nochmals, sodass auch der Gegenverkehr stark abbremsen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht unter 07171/3580 Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte, welche durch das Verhalten des auffällig gold-gelb-lackierten und optisch getunten Mitsubishi gefährdet wurden.

Flochberg: Arbeiter erleidet Stromschlag

Einen Stromschlag zog sich ein 43-Jähriger bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in der Carl-Zeiss-Straße am Montagvormittag gegen 07:20 Uhr zu. Der verletzte Arbeiter musste anschließend in eine Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell