Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl von Kupferkabel - Farbschmierereien - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr entstand, als ein 52-Jähriger mit seinem Lkw ein in der Gerberstraße abgestelltes Fahrzeug beschädigte.

Aalen: Sachbeschädigung

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Dienstagabend 21 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr verursachten. Mit mehreren Steinen warfen die Täter sowohl eine Fensterscheibe, als auch die Scheibe einer Terrassentüre des Gemeindehauses in der Bohlstraße ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Lorch: Farbschmierereien

Mit einem schwarzen wasserfesten Stift wurde im Laufe der vergangenen Woche eine Wand der Bahnunterführung in der Wilhelmstraße / Friedrichstraße bemalt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Heubach: Diebstahl von Kupferkabel

Etwa 8 Meter Kupferkabel im Wert von etwa 500 Euro wurde zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr aus dem Keller eines Rohbaus in der Mögglinger Straße entwendet. Durch das Durchtrennen des Kabelstranges entstand jedoch ein geschätzter Schaden in Höhe von mindestens 7000 Euro, da dadurch neuerliche Baggerabreiten sowie die komplette Neuverlegung notwendig wurden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Heubach: Unfallflucht

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Dienstag, 14 Uhr, wurde ein roter Dodge SUV, welcher auf einem Stellplatz vor einem Gebäude in der Klotzbachstraße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers wurde vermutlich die hintere rechte Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell