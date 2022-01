Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr befuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer einen Kreisverkehr in der Ellwanger Straße. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 43-jähriger Ford-Fahrer an der Ausfahrt zur Goethestraße verkehrsbedingt anhalten musste. Der 28-Jährige fuhr auf den 43-Jährigen auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro entstand.

Satteldorf: Unfall auf der Autobahn

Etwa 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Anschlussstelle Kirchberg in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein 65-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr auf einen 50-jährigen Lkw-Fahrer auf, wodurch es zum Unfall kam.

Kreßberg: Schwerer Unfall auf Kreisstraße

Am Donnerstagmorgen war ein 24-Jähriger in einem Citroen C4 auf der K2654 aus Richtung Waldtann in Fahrtrichtung Goldbach unterwegs. Das Fahrzeug kam von der schneebedeckten Fahrbahn nach links ab. Der PKW kollidierte dann frontal mit einem dort befindlichen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß in seinem PKW eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehren Kreßberg und Crailsheim waren im Einsatz um den 24-Jährigen zu befreien. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Citroen-Fahrer wurde in eine Klinik verbracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die K2654 wird (Stand. 8:10 Uhr) noch für ca. eine Stunde gesperrt sein.

Schrozberg: Pkw vs. Traktor

Am Mittwoch kurz nach 9:00 Uhr wollte ein Traktorfahrer mit seinem Gefährt nach links auf die L1022 einfahren. Dabei übersah er eine in Richtung Schrozberg fahrende PKW-Lenkerin in ihrem Chevrolet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der PKW von der Straße abgewiesen, wo er zunächst mit einem Verkehrszeichen zusammenstieß und schließlich auf der Fahrerseite liegen blieb. Die PKW-Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

