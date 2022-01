Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Vandalismus

Aalen (ots)

Weinstadt-Schnait: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Lützestraße einen geparkten Renault und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Renault wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Vandalismus - Zeugen gesucht

Wie nachträglich bei der Polizei bekannt wurde, haben Vandalen zwischen 20.November 2021 und 18.Dezember 2021 bei der Laufenmühle einen Sachschaden in Höhe von ca. 1800 Euro verursacht. Die Täter haben an zwei Baggern, die dort auf den Bahngleisen als Instandsetzungsfahrzeuge eingesetzt werden, 8 Reifen mutwillig beschädigt. Es ist zu vermuten, dass dazu ein Akkubohrer verwendet wurde. Die Polizei Welzheim wurde mit den Ermittlungen zum Vorfall beauftragt, die nun um Hinweise aus der Bevölkerung bittet und diese unter Tel. 07182/9281 entgegennimmt.

