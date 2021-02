Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210215.12 Kellinghusen: Portemonnaie-Diebstahl aus Stoffbeutel

Kellinghusen (ots)

Freitagmittag nutzte ein Dieb die Unachtsamkeit einer Frau beim Einkaufen in Kellinghusen und entwendete ihre Geldbörse aus dem mitgeführten Stoffbeutel.

Um 12.30 Uhr suchte die Geschädigte den Lidl-Markt in der Straße An der Stör auf. Während ihres Einkaufs hing der Stoffbeutel mit dem darin befindlichen Portemonnaie an ihrem Einkaufswagen. Erst an der Kasse bemerkte die 59-Jährige aus Kellinghusen den Diebstahl ihrer Geldbörse.

Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.

Eine Absuche nach dem Portemonnaie in dem Verbrauchermarkt verlief negativ.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822/20980 entgegen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell