Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Renitente Täter

Arnsberg (ots)

Auf frischer Tat ertappte am Donnerstag ein Mitarbeiter eines Discounters im Brückencenter eine Ladendiebin. Gegen 12:30 Uhr sprach er die 23-jährige Frau an. Diese flüchtete daraufhin mit ihrer Beute aus dem Geschäft. Mit der Frau flüchtete ein 32-jähriger Mann mit Hund. Auf der Straße "Zur Feldmühle" konnte das Paar durch die Mitarbeiter gestellt werden. Hier wehrte sich der 32-jährige Mann. Zudem biss der Hund in Richtung eines Ladenmitarbeiters. Als dieser Abwehrspray einsetzte, beruhigte sich die Lage. Beim Eintreffen der Polizei klagte die Frau über gesundheitliche Probleme. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Beute wurde an die Mitarbeiter übergeben. Nach ersten Ermittlungen hat das Paar keinen festen Wohnsitz. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell