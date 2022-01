Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots)

Blaufelden: Sachbeschädigung an zwei Schulen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 7:35 Uhr haben Unbekannte mittels Bierflaschen an zwei Schulen in der Schulstraße Fenster eingeworfen. Der dadurch verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925 341.

Schrozberg: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

10.000 Euro Sachschaden kamen am Donnertagmorgen kurz vor 7:30 Uhr bei einem Auffahrunfall zustande. Ein 32 Jahre alter Opel-Fahrer war auf der L1022 von Leuzendorf in Richtung Speckheim unterwegs, als er seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell