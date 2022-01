Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Reifen zerstochen - Radfahrerin von PKW erfasst - Zigarettenautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Reifen zerstochen

An einem Daimler-Chrysler, der zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Donnerstagmittag, 12 Uhr, in der Kirchstraße (Parkplatz Zehntschauer) geparkt war, wurden die beiden Reifen auf der rechten Seite zerstochen. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660

Kirchheim am Ries: Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch bislang unbekannte Diebe wurde in der Straße Klosterfeld bereits zwischen dem 21.12. und dem 22.12.212 mittels brachialer Gewalt ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2850 Euro. Hinweise auf die unbekannten Diebe nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin von PKW erfasst

Am Freitag gegen 13:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Lenkerin eines Ford Fokus - vom Bahnhof herkommend - den Kreisverkehr beim Busbahnhof und verließ diesen an der Ausfahrt zur Rektor-Klaus-Straße. Unmittelbar nach der Ausfahrt übersah sie eine 24-jährige Radfahrerin, welche über den dortigen Überweg die Straße von rechts nach links überqueren wollte. Die Radfahrerin wurde durch den PKW erfasst und über die Motorhaube zu Boden geschleudert. Nachdem die PKW-Lenkerin noch versuchte auszuweichen, kam sie anschließend nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mitsubishi Pickup, welcher auf einem Parkplatz am Remspark geparkt war. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen und einem Verkehrsschild entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell