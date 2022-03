Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Auseinandersetzung an der Bayrischen Straße sucht die Polizei weitere Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0256

In der Nacht von Montag auf Dienstag (1. März) ist es in Dortmund-Eving zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Dortmunder verletzt worden ist. Auch Schussgeräusche sollen zu hören gewesen sein. Die Polizei sucht daher nun weitere Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Bisherigen Ermittlungen zufolge kam es kurz nach Mitternacht (0.05 Uhr) zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Mann aus Dortmund und einer bislang unbekannten Person. Demnach sei der Täter zielstrebig auf den Dortmunder und dessen 41-jährigen Begleiter zugegangen und habe diesen angeschrien. In der Folge hielt der Unbekannte vermutlich eine Schreckschusswaffe vor und gab Schüsse in Richtung des 21-Jährigen ab.

Der Dortmunder stürzte durch eine Glasscheibe eines Gemeindezentrums an der Bayrischen Straße und zog sich Schnittverletzungen zu. Schussverletzungen wies er hingegen nicht auf. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den alkoholisierten Mann und brachte ihn zur weitergehenden Behandlung in ein Krankenhaus. Dieses verließ er nach ambulanter Behandlung.

Der Täter flüchtete in Richtung Schneewittchenweg. Er wird beschrieben als 25 bis 28 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, von schlanker bis sportlicher Statur und bekleidet mit einer roten Jogginghose sowie einer gelben Oberbekleidung. Nach Zeugenangaben sprach er deutsch, soll aber vermutlich polnischer Herkunft sein.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Streit beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Für den 21-Jährigen und dessen Begleiter war es nicht der erste Polizeieinsatz an dem Abend. Bereits zuvor kam es ganz in der Nähe zu einem verbalen Streit an einer Gaststätte, wo sie einen Platzverweis erhielten. Kurz darauf wurden sie an einem Kiosk zur Ruhe ermahnt.

Die Polizei fragt daher: Ist Ihnen eine Person aufgefallen, die der Beschreibung des Täters entspricht und können Sie Angaben zu dessen Identität oder Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell