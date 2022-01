Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vier Personen bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstag kam es auf der Neuenhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Der 57-jährige Fahrer eines Audi war gegen 12.50 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. Ersten Erkenntnisse zufolge fuhr er aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes mit seinem Auto auf den vor ihm fahrenden VW Tiguan eines 28-Jährigen auf. Durch den Aufprall schob sich der Tiguan rechts an einem davor befindlichen VW Touareg vorbei. Anschließend kollidierte der Audi mit dem Touareg. Der 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der 28-jährige Fahrer des Tiguan und seine 30-jährige Frau erlitten leichte Verletzungen. Ihre sieben Monate alte Tochter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 27-jährige Fahrer des Touarag blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell