Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Container in Brand geraten

Papenburg (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Kleiststraße in Papenburg alarmiert. Zeugen meldeten gegen 12.15 Uhr einen brennenden Papiercontainer an einer dortigen Turnhalle. Das Feuer konnte bereits durch die Entdecker gelöscht werde Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften für Nachlöscharbeiten aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

