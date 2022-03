Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall in Fußgängerzone - 67-Jährige von Auto erfasst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0253

Zu einem Unfall in einer Fußgängerzone ist es am Montag (28. Februar) gegen 17.40 Uhr in Dortmund-Lütgendortmund gekommen. Eine 67-Jährige ist hierbei von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Ersten eigenen Angaben zufolge war ein 19-Jähriger aus Bochum mit seinem Pkw von der Werner Straße aus kommend auf dem Heinrich-Sondermann-Platz in Richtung Limbecker Straße unterwegs. In Höhe des Amtshauses rutschte er aus bislang ungeklärter Ursache vom Bremspedal ab, wodurch sein Fahrzeug kurz beschleunigte.

In diesem Moment ging eine 67-jährige Fußgängerin aus Dortmund vom Amtshaus in Richtung Werner Straße und wurde von dem Auto erfasst.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die leicht verletzte Frau und brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell