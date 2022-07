Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mann von unbekanntem Hund an der Erzbergstraße gebissen - Polizei sucht Zeugen und Hundehalterin

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend zwischen 23.00 Uhr und 23.15 Uhr wurde ein Mann auf dem Weg nach Hause von einem Hund gebissen und verletzt. An der Erzberger Straße in Höhe des dortigen Fußwegs, der zur Vehrter Landstraße führt, kam aus etwa 6-7 Meter Entfernung der größere Hund mit hellem Fell und spitzer Schnauze auf ihn zu gerannt und biss den Fußgänger ins linke Knie. Glücklicherweise hielt seine Hose viel ab, sodass es zu keiner schwerwiegenden Verletzung kam. Die Hundehalterin, die ihren Vierbeiner zunächst an der Leine führte stürzte durch den Vorfall zu Boden, konnte den Hund anschließend aber wieder einfangen. Nach einem kurzen Gespräch der Parteien gingen sie getrennte Wege, ohne ihre Personalien auszutauschen. Nun sucht die Polizei nach der Hundehalterin, die angab "Nicole" zu heißen oder nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, dem Hund oder der Halterin machen können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3303 oder -2115.

