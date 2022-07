POL-RE: Gladbeck:

Recklinghausen (ots) - Herten Am Mittwochmorgen nutzten unbekannte Täter ein zum Lüften geöffnetes Fenster um in eine Erdgeschosswohnung an der Allensteiner Straße zu gelangen. Aus dem Schlafzimmer nahmen die Täter Schmuck mit und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor. Recklinghausen An der Prestonstraße brachen Unbekannte mit großer Kraftanstrengung die Terrassentür einer ...

mehr