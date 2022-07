Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Zwischen Samstagmittag (02.07.) und Mittwochmittag (06.07.) wurde auf der Straße Am Leinpfad eine Gabione beschädigt. Vermutlich ist dies durch einen Pkw geschehen, da ein Fahrzeugteil neben der beschädigten Gabione aufgefunden werden konnte. Der Verursacher ist unbekannt.

Herten

Heute Morgen, zwischen 9 und 10 Uhr, kam es auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße "Auf dem Hochstück" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein brauner VW Golf Plus hat Beschädigungen am vorderen rechten Kotflügel, am Radkasten und an der Felge. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Ein Verursacher konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Bottrop

Gestern, zwischen 10 und 17:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vom Movie Park ein grauer 3er BMW beschädigt. Der Pkw weist Lackkratzer im Frontbereich auf und das Kennzeichen ist eingedrückt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte an die Polizei in Recklinghausen wenden. Die zuständigen Verkehrskommissariate erreichen Sie unter 0800 2361 111.

