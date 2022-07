Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrer leitet Bremsung ein und stürzt

Recklinghausen (ots)

Ein 48-jähriger Motorradfahrer verletzte sich bei einem Unfall an der Ecke Scharnhölzstraße/ Scharnhölzfeld leicht, als er mit seinem Krad stürzte. Er fuhr um 08.30 Uhr auf der Scharnhölzstraße in Richtung Westen und leitete eine Gefahrenbremsung ein, als er einen 32-jährigen Autofahrer an der Einmündung zum Scharnhölzfeld erkannte. Der Autofahrer beabsichtigte nach links auf die Scharnhölzstraße abzubiegen. Der Motorradfahrer befürchtete einen Zusammenstoß, leitete eine Gefahrenbremsung ein und stürzte mit seinem Krad. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn später zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge berührten sich nicht. An dem Motorrad entstand ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Beide Fahrer kommen aus Bottrop.

