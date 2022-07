Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub verhindert

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Mittwoch um 13:15 Uhr ein Ladenlokal an der König-Ludwig-Straße. Er hielt ein Messer in der Hand und forderte Bargeld von der Ladenbesitzerin. Die Frau verneinte die Forderung, der Mann steckte das Messer ein und verließ das Ladenlokal. Die Frau blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 20 - 25 Jahre alt, 1,70 - 1,75m groß, stabile Figur, blaue Jeans, blaue Strickjacke, blaue Kappe, FFP2-Maske

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 1111 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell