Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Von einer Baustelle am Sandweg wurde zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen ein Vibrationsstampfer entwendet. Der Stampfer war an einen Bagger gekettet, als die Arbeiter die Baustelle vergangene Woche verließen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

An der Prestonstraße hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses auf und gelangten auf diese Weise ins Innere. Im Haus durchsuchten sie diverse Zimmer nach Diebesgut. Ob und was entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstagabend bis Dienstagnachmittag.

Am Dienstagabend versuchten bislang unbekannte Täter eine Hauseingangstür am Erlbruch aufzuhebeln. Der Hauseigentümer war gegen 18 Uhr zuhause und vernahm verdächtige Geräusche an der Tür. Als er nachsah, konnte er einen Mann erkennen, der sich in Richtung Park entfernte. Er war etwa 1,70m groß, 70kg schwer, trug ein gestreiftes Hemd und einen schwarzen Parker mit Kapuze. Ob er etwas mit dem Einbruchsversuch zu tun hat, ist unklar.

Bei einem Wohnungseinbruch am Grafenwall durchwühlten unbekannte Täter die Zimmer auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag hebelten die Täter die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Castrop-Rauxel

Aus einem Restaurant an der Herner Straße entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten. Wie sie in das Restaurant gelangen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem späten Sonntagabend und Dienstagnachmittag.

Marl

Zwei bislang unbekannte Frauen brachen heute (11 Uhr) in eine Wohnung an der Max-Reger-Straße ein. Als sie die Wohnungstür öffneten, trafen sie direkt auf die Wohnungsinhaberin. Die Frauen ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Beide Frauen seien etwa 1,60m groß und ca. 30 Jahre alt. Zudem trugen beide jeweils einen dunklen langen Mantel und ein Kopftuch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell