Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Die Polizei sucht zwei Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht zwei Zeugen, die sich am Samstag, zwei gegen 17 Uhr/ 17.30 Uhr, in einem angrenzenden Park eines Hospitals an der Gartenstraße befunden haben. Bei den beiden dürften es sich um einen Mann und eine Frau handeln, die einer gehbehinderten 44-jährigen Bottroperin in ihren Rollstuhl geholfen hatten, nachdem sie sie auf dem Boden liegend aufgefunden hatten.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen nun herausstellte, wurde die Frau zuvor vermutlich von zwei unbekannten Männern aus dem Rollstuhl gezogen. Zudem habe ein sexueller Übergriff stattgefunden. Als die Zeugen sich genährt hätten, seien die Männer in Richtung Kirchhellener Ring weggegangen. Die Bottroperin wurde leicht verletzt. Die beiden Zeugen könnten die Unbekannten noch gesehen haben. Daher bittet die Polizei die Zeugen, sich unter der Tel.: 0800 2361 111 beim Fachkommissariat zu melden. Die Polizei nimmt auch weitere Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten, unter der o.g. Telefonnummer entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell