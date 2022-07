POL-RE: Recklinghausen: Fahrgast im Linienbus gestürzt

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag, gegen 20:45 Uhr, fuhr ein Essener Rennradverein mit insgesamt 28 Teilnehmern den Alten Postweg in Bottrop in Fahrtrichtung Oberhausen entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 45-jähriger Essener in der Kolonne, wodurch zwei weitere Rennradfahrer stürzten. Alle drei Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Eine 34-jährige Essenerin und der 45-Jährige wurden mit ...

mehr