Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, 16. Juni 2022, kam es zwischen 13.15 und 13.30 Uhr in Saalfeld, an der Kreuzung Sonnebergerstraße / Eichendorffstraße / Sylvester-Lieb-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Der Fahrer des blauen Kleinwagen hielt nach der Kollision an, um der Frau zu helfen. Da der Unfallhergang noch nicht geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden. Insbesondere werden vier Personen gesucht, die in einem weißen Kleintransporter unterwegs waren und als Ersthelfer zum Einsatz kamen. Am Unfalltag wurde keine Polizei gerufen, der Sachverhalt wurde erst am Samstagnachmittag polizeibekannt.

