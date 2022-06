LPI-SLF: Souvenirjäger

Rudolstadt (ots) - Zwischen dem 08.06.2022 und dem 09.06.2022 beschmierten Unbekannte eine Sandsteinmauer am Schlossaufgang in der Weinbergstraße in Rudolstadt mit blauer Farbe auf einer Größe von etwa 80 cm x 80 cm. Durch das Versprühen der blauen Farbe kam es offensichtlich zu Farbrückständen an den Schuhen der Schmierfinken, die anschließend auf dem Holzfußboden des angrenzenden Pavillons landeten. Zeugen meldeten außerdem schwarze Farb-Tags am Pavillon sowie in ...

