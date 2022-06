Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti-Schmierereien

Rudolstadt (ots)

Zwischen dem 08.06.2022 und dem 09.06.2022 beschmierten Unbekannte eine Sandsteinmauer am Schlossaufgang in der Weinbergstraße in Rudolstadt mit blauer Farbe auf einer Größe von etwa 80 cm x 80 cm. Durch das Versprühen der blauen Farbe kam es offensichtlich zu Farbrückständen an den Schuhen der Schmierfinken, die anschließend auf dem Holzfußboden des angrenzenden Pavillons landeten. Zeugen meldeten außerdem schwarze Farb-Tags am Pavillon sowie in der letzten Zeit vermehrt Beschädigungen und Zerstörungen von Eigentum der Stadt Rudolstadt sowie eines ansässigen Vereins. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

