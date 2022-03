Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Autos stoßen zusammen, 46-Jähriger schwer verletzt

Lotte (ots)

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Hansaring in Alt-Lotte ist am Mittwochmorgen (09.03.22) gegen 07.30 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann aus Westerkappeln fuhr zunächst mit einem schwarzen BMW auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lotte. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Osnabrück fuhr mit einem roten Ford auf der Bahnhofstraße in die entgegengesetzte Richtung. Dieser wollte dann nach links in den Hansaring abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den 46-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei zog sich der Westerkappelner schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Osnabrücker blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 9500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell