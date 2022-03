POL-ST: Nordwalde, 85-jähriger Fußgänger von Auto erfasst, lebensgefährlich verletzt

Steinfurt (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Rodelberg haben unbekannte Täter unter anderem Schmuck erbeutet. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen Donnerstag (03.03.22), 23.38 Uhr, und Montag (07.03.22), 22.30 Uhr, die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Im Tatzeitraum waren die Bewohner nicht zuhause. Das ...

