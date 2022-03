Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, grauer Mercedes beschädigt

Steinfurt (ots)

Auf dem Parkplatz der Zahnarztpraxis am Oranienweg in Laggenbeck ist am Montag (07.03.22) in der Zeit zwischen 10.35 Uhr und 11.10 Uhr ein geparktes Auto beschädigt worden. Der graue Mercedes A 160 ist an der Seite hinten links angefahren worden - den bisherigen Erkenntnissen zufolge von einem dunklen Kleinwagen. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell