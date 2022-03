Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus, hoher Beuteschaden

Steinfurt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Rodelberg haben unbekannte Täter unter anderem Schmuck erbeutet. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen Donnerstag (03.03.22), 23.38 Uhr, und Montag (07.03.22), 22.30 Uhr, die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Im Tatzeitraum waren die Bewohner nicht zuhause. Das Haus wurde der Spurenlage nach umfassend durchsucht. Die Täter stahlen nach Angaben der Geschädigten Gegenstände und Bargeld - unter anderem Goldschmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell