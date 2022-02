Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wechseltrick-Betrüger stiehlt 76-Jähriger die Brieftasche

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 9. Februar, hat gegen 11.50 Uhr ein Mann eine 76-Jährige unter einem Vorwand an der Waisenhausstraße angesprochen und ihr die Brieftasche gestohlen.

Die Seniorin parkte ihr Auto an der Waisenhausstraße. Als sie ausstieg, sprach sie ein ihr unbekannter Mann an. Er soll ihr eine Zwei-Euro-Münze mit der Bitte entgegen gehalten haben, diese zu wechseln. Während die Seniorin ihr Portemonnaie in der Handtasche suchte, soll der Mann plötzlich in diese gegriffen und eine weitere Brieftasche herausgeholt haben. Mit der Beute floh er in Richtung Stresemannstraße und bog in die Straße Gracht ab.

In der Brieftasche befanden sich verschiedene Ausweisdokumente. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Trickdiebstahl beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

