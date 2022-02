Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Untersuchungshaft nach E-Scooter Kontrolle

Mönchengladbach (ots)

Der Verkehrsdienst der Mönchengladbacher Polizei hat am Mittwoch, 09.02.2022, einen unter Drogeneinfluss stehenden 41-jährigen Mann auf einem gestohlenen E-Scooter an der Krefelder Straße angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten dann eine Reihe weiterer strafrechtlicher Delikte fest und der Mann wurde vorläufig festgenommen. Eine Haftrichterin erließ am Donnerstag, 10.02.2022, Untersuchungshaft gegen den 41-Jährigen.

Zwei Beamten des Verkehrsdienstes fiel gegen 18 Uhr ein E-Scooterfahrer auf, der beim Anblick des Streifenwagens sein Gesicht abwendete und versuchte sich zu entfernen. Die Polizisten hielten den Mann daraufhin für eine Kontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass der E-Scooter keine Betriebserlaubnis hat und einige Umbaumaßnahmen vorgenommen wurden. Das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen wurde zudem zuvor gestohlen und mit einem weiteren Versicherungskennzeichen zusammengesetzt. Eine Haftpflichtversicherung bestand für das Fahrzeug nicht und der Mann konnte auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zusätzlich stand der Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ganz zum Schluss entdeckten die Beamten in seinem Rucksack drei verbotene Wurfmesser und eine größere Menge Amphetamin. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Der 41-Jährige ist wegen Eigentums- und Drogendelikten schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizei führte ihn am Donnerstagmittag, 10.02.2022, einer Haftrichterin vor, die Untersuchungshaft anordnete. (jl)

